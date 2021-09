MIASTECZKO ZDROWIA 2021 FUNDACJI VERITAS ZAWITA DO RYBNIKA!

Tegoroczna edycja poszerza wydarzenie o licznych ekspertów i wachlarz dostępnych badań. Celem akcji jest udostępnienie mieszkańcom określonych regionów możliwości sprawdzenia swojego stanu zdrowia, a także edukacja w zakresie zdrowego stylu życia. Do wydarzenia dołączają kolejne centra i placówki medyczne wspierające misję eventu. Podczas wydarzenia w Rybniku, od godziny 10.00 do 15.00, będzie można skorzystać z takich usług jak: badanie wzroku, badanie słuchu, badania pod kątem zaćmy, badania mammografii, badań w ramach programu Profilaktyka 40+ i skorzystać z badań pomiaru cukru, saturacji, ciśnienia oraz skorzystać z konsultacji z fizjoterapeutą czy dietetykiem. [PEŁNA LISTA BADAŃ POD ARTYKUŁEM]. Dodatkowo na miejscu stanie mobilny punkt szczepień.

Dzięki współpracy ze Śląskim Oddziałem NFZ, osoby odwiedzające Miasteczko Zdrowia otrzymają szczegółowe informacje na temat nowego programu „Profilaktyka 40+”. W jego ramach każdy Polak powyżej 40. roku życia może wykonać pakiet badań diagnostycznych. Wcześniej musi jednak otrzymać skierowanie i w tym celu wypełnić specjalną ankietę dostępną na jego Internetowym Koncie Pacjenta (w zakładce „Profilaktyka”). Jeśli pacjent nie korzysta z IKP, może uzyskać e-skierowanie za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej pod nr tel. 22 735 39 53. Należy pamiętać, że od momentu wypełnienia ankiety do wystawienia skierowania mija zwykle kilka dni. Na miejscu znajdą się również komputery z dostępem do Internetowego Konta Pacjenta. Pracownicy NFZ zaoferują pomoc w wypełnieniu ankiety programu „Profilaktyka 40+”, albo przekażą niezbędne wskazówki, jak zrobić to w domu. Na miejscu będzie można również wyrobić kartę EKUZ oraz potwierdzić swój profil zaufany.

Miasteczko Zdrowia to projekt, który powstał przez wzgląd na pandemię koronawirusa i ograniczoną dostępność lekarzy dla społeczeństwa. „Zdajemy sobie sprawę z tego, że skutkiem ubocznym pandemii koronawirusa jest mniejsza dostępność do badań i lekarzy. Miasteczko Zdrowia, czyli plenerowe wydarzenie, ma za zadanie udostępnić za darmo dostęp do takich badań”, mówi Paweł Zabilski, przedstawiciel Fundacji Veritas.

Wydarzenie odbędzie się już drugi rok z rzędu. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na organizację wydarzenia w aż sześciu miastach w Polsce: Wrocławiu, Kaliszu, Gdańsku, Toruniu, Radomiu oraz Rybniku.Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rybnika oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Sponsorem wydarzenia jest firma Grupa Veritas.

Spis badań oferowanych podczas Miasteczka Zdrowia Rybnik 2021:

Zaćmobus:

-Badania wzroku i diagnostyka zaćmy.

Słuchmed:

-Darmowe badania słuchu.

Fundacja Ronalda McDonalda:

-badania USG dla dzieci (KONIECZNA REJESTRACJA W DNIACH 13 I 14 WRZEŚNIA W GODZINACH 10-15 POD NUMEREM 535 564 253).

LUX MED Diagnostyka:

-mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat (KONIECZNA REJESTRACJA POD NUMEREM 58 666 24 44).

PulsMed:

-pomiar poziomu cukru, saturacji, ciśnienia,

-konsultacje z fizjoterapeutą dla dorosłych i dzieci.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku:

-informacja na temat szkoły rodzenia „Pępek Świata”

-zajęcia z pierwszej pomocy,

-karetka pokazowa

Śląski Uniwersytet Medyczny:

-punkt z zapisami mieszkańców miasta na bezpłatne badania tomografii komputerowej w celu szybszego wykrycia raka płuc. Na miejscu będzie obecny lekarz oraz rejestratorka, która pomoże w zapisie na badania.

Gyn Centrum Klinika:

-realizacja świadczeń w ramach programu Profilaktyka 40+. Aby uzyskać skierowanie na badania należy:

Zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie www.pacjent.gov.pl Wypełnić rzetelnie Ankietę Profilaktyki 40 Plus (odpowiedzi podlegają analizie, po której dopasowany zostanie odpowiedni pakiet badań) Po jej wypełnieniu wygenerować e-skierowanie. UWAGA ! Generowanie e-skierowania w systemie trwa co najmniej 2 dni robocze!!! Zgłosić się na badanie do namiotu podczas „Miasteczka Zdrowia” i wziąć ze sobą dowód osobisty i ewentualnie zgodnie z wygenerowanym skierowaniem materiał (np. mocz). Wykwalifikowany personel medyczny pobierze osobom z e-skierowaniem próbki krwi w celu realizacji świadczenia z zakresu programu Profilaktyka 40 Plus Wyniki badań będą dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP)

***Jeśli chętny uczestnik nie korzysta z IKP, może uzyskać e-skierowanie poprzez infolinię pod numerem telefonu: 22 735 39 53.

-mobilny punkt szczepień Jonson&Jonson oraz Pfizer.

Novum-Med:

-konsultacje dietetyczne z dietetykiem,

-rabat 10% na badania wykonywane w placówce.

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Śląski:

-stoisko informacyjne na temat programu Profilaktyka 40+,

-potwierdzenie Profilu Zaufanego,

-pomoc w założeniu Internetowego Konta Pacjenta.