MIASTECZKO ZDROWIA 2021 FUNDACJI VERITAS ZAWITA DO GDAŃSKA!

Tegoroczna edycja poszerza wydarzenie o licznych ekspertów i wachlarz dostępnych badań. Celem akcji jest udostępnienie mieszkańcom określonych regionów możliwości sprawdzenia swojego stanu zdrowia, a także edukacja w zakresie zdrowego stylu życia. Do wydarzenia dołączają kolejne centra i placówki medyczne wspierające misję eventu. Podczas wydarzenia w Gdańsku, od godziny 10.00 do 15.00, będzie można skorzystać z takich usług jak: badanie wzroku, badanie słuchu, badania pod kątem zaćmy, spirometria, densytometria kości, pomiar cukru i ciśnienia oraz wiele innych. Dodatkowo na miejscu będzie można skorzystać z porad dietetyka, fizjoterapeuty czy ortopedy. [PEŁNA LISTA BADAŃ POD ARTYKUŁEM]. Dodatkowo na miejscu stanie mobilny punkt szczepień.

Dzięki współpracy z Pomorskim Oddziałem NFZ, osoby odwiedzające Miasteczko Zdrowia otrzymają szczegółowe informacje na temat nowego programu „Profilaktyka 40+”. W jego ramach każdy Polak powyżej 40. roku życia może wykonać pakiet badań diagnostycznych. Wcześniej musi jednak otrzymać skierowanie i w tym celu wypełnić specjalną ankietę dostępną na jego Internetowym Koncie Pacjenta (w zakładce „Profilaktyka”). Jeśli pacjent nie korzysta z IKP, może uzyskać e-skierowanie za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej pod nr tel. 22 735 39 53. Należy pamiętać, że od momentu wypełnienia ankiety do wystawienia skierowania mija zwykle kilka dni. Na miejscu znajdą się również komputery z dostępem do Internetowego Konta Pacjenta. Pracownicy NFZ zaoferują pomoc w wypełnieniu ankiety programu „Profilaktyka 40+”, albo przekażą niezbędne wskazówki, jak zrobić to w domu. Na miejscu będzie można również wyrobić kartę EKUZ oraz potwierdzić swój profil zaufany.

Miasteczko Zdrowia to projekt, który powstał przez wzgląd na pandemię koronawirusa i ograniczoną dostępność lekarzy dla społeczeństwa. „Zdajemy sobie sprawę z tego, że skutkiem ubocznym pandemii koronawirusa jest mniejsza dostępność do badań i lekarzy. Miasteczko Zdrowia, czyli plenerowe wydarzenie, ma za zadanie udostępnić za darmo dostęp do takich badań”, mówi Paweł Zabilski, przedstawiciel Fundacji Veritas.

Wydarzenie odbędzie się już drugi rok z rzędu. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na organizację wydarzenia w aż sześciu miastach w Polsce: Wrocławiu, Kaliszu, Gdańsku, Toruniu, Radomiu oraz Rybniku.Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Pacjenta. Sponsorem wydarzenia jest firma Grupa Veritas.

Spis badań oferowanych podczas Miasteczka Zdrowia Gdańsk 2021:

Zaćmobus:

-Badania wzroku i diagnostyka zaćmy.

Słuchmed:

-Darmowe badania słuchu.

Synexus:

-Densytometria kości (DXA)

-Badanie ciśnienia tętniczego

-Badanie glukozy

-Spirometria

Swissmed:

-badania z analizą składu ciała analizatorem Tanita 780MA-N przeprowadzane przez panią dietetyk. Jest to kompleksowy wgląd w nasze wnętrze (zawartość tkanki tłuszczowej, masa mięśni, masa kości, BMI, wiek metaboliczny, etc.), który wraz z poradą może być wskaźnikiem do zmiany diety, włączenia aktywności ruchowej, wizyty u lekarza czy wykonania dodatkowych badań.

Laboratoria Medyczne Bruss

-wykonywanie badań HCV

-Możliwość uzyskania voucher'a na badania ze zniżką 10% do wykorzystania we wszystkich punktach pobrań laboratorium do końca października 2021

Szpital Polanki

-spirometria dla dzieci,

-analiza składu masy ciała u dzieci, wyliczanie BMI, konsultacje z dietetykiem,

-pomiar ciśnienia krwi,

-pomiar poziomu cukru,

-bezpłatne drukowanie certyfikatów szczepienia przeciwko COVID-19.

MediMedic

-Sprawdzenie poziomu saturacji krwi, ciśnienia i tętna,

-Możliwość oznaczenia glikemii za pomocą glukometru,

-Możliwość pomiaru masy ciała i wskaźnika BMI (bardzo szczegółowy analizator składu ciała) za pomocą specjalnego urządzenia Tanita,

-w godzinach od 11.00 do 13.00 konsultacje z zakresu fizjoterapii.

Citomed

-konsultacje z ortopedami

NFZ

-wydawanie kart EKUZ,

-potwierdzenie profilu zaufanego,

-informacje o programie Profilaktyka 40+

Polmed

- pomiar ciśnienia tętniczego,

- pomiar masy ciała,

- określenie wskaźnika BMI,

- pomiar glukozy,

- pomiar saturacji.

LUX MED

- szczepienia Johanson&Johanson,

- konsultacja z lekarzem zatwierdzającym szczepienia dzieci,

- pomiary masy ciała, ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi,

Diagnostyka

Szybkie testy na obecność wirusa COVID-19.

Centrum Chorób Piersi Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

-Konsultacje lekarza onkologa

-Konsultacje pielęgniarki senologicznej

-Nauka samobadania piersi

EMEL-MED

Instruktarze higieny jamy ustnej , wsparcie metytoryczne i uświadamianie o zmianach mogących doprowadzić do bezzębia, wszystko pokazywane na modelach, mixie różnych produktów, którzy pacjenci mogą posiadać w domu.

Enel med daje możliwość przyjścia w wybranym terminie do placówki i skorzystania z bezpłatnego przeglądu jamy ustnej, planu ewentualnego leczenia lub bezpłatnej wybranej konsultacji stomatlogicznej (protetyk, implantolog, ortodonta).

Uczestnik na stoisku, uzyska poradę stomatologiczną, instruktaż higieny, voucher na bezpłatną wizytę wg własnych potrzeb, gadżety Stomatologiczne (czyściki międzyzębowe, pasty, szczoteczki)