MIASTECZKO ZDROWIA 2021 FUNDACJI VERITAS ZAWITA DO RADOMIA!

Tegoroczna edycja poszerza wydarzenie o licznych ekspertów i wachlarz dostępnych badań. Celem akcji jest udostępnienie mieszkańcom określonych regionów możliwości sprawdzenia swojego stanu zdrowia, a także edukacja w zakresie zdrowego stylu życia. Do wydarzenia dołączają kolejne centra i placówki medyczne wspierające misję eventu. Podczas wydarzenia w Toruniu, od godziny 10.00 do 15.00, będzie można skorzystać z takich usług jak: badanie wzroku, badanie słuchu, badania pod kątem zaćmy, badania stóp i chodu, badania skóry, cukru, ciśnienia wewnątrzgałkowego, badania markera PSA dla mężczyzn, nauka badań piersi oraz konsultacje ze stomatologiem, fizjoterapeutami czy dietetykiem (PEŁNA LISTA BADAŃ PONIŻEJ).

Dzięki współpracy z Mazowieckim Oddziałem NFZ, osoby odwiedzające Miasteczko Zdrowia otrzymają szczegółowe informacje na temat nowego programu „Profilaktyka 40+”. W jego ramach każdy Polak powyżej 40. roku życia może wykonać pakiet badań diagnostycznych. Wcześniej musi jednak otrzymać skierowanie i w tym celu wypełnić specjalną ankietę dostępną na jego Internetowym Koncie Pacjenta (w zakładce „Profilaktyka”). Jeśli pacjent nie korzysta z IKP, może uzyskać e-skierowanie za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej pod nr tel. 22 735 39 53. Należy pamiętać, że od momentu wypełnienia ankiety do wystawienia skierowania mija zwykle kilka dni. Na miejscu znajdą się również komputery z dostępem do Internetowego Konta Pacjenta. Pracownicy NFZ zaoferują pomoc w wypełnieniu ankiety programu „Profilaktyka 40+”, albo przekażą niezbędne wskazówki, jak zrobić to w domu. Na miejscu będzie można również wyrobić kartę EKUZ. Dodatkowo będzie można skorzystać z badań przeciwciał HCV czy uzyskać informacje na temat zapalenia wątroby WZW typu C.

Miasteczko Zdrowia to projekt, który powstał przez wzgląd na pandemię koronawirusa i ograniczoną dostępność lekarzy dla społeczeństwa. „Zdajemy sobie sprawę z tego, że skutkiem ubocznym pandemii koronawirusa jest mniejsza dostępność do badań i lekarzy. Miasteczko Zdrowia, czyli plenerowe wydarzenie, ma za zadanie udostępnić za darmo dostęp do takich badań”, mówi Paweł Zabilski, przedstawiciel Fundacji Veritas.

Wydarzenie odbędzie się już drugi rok z rzędu. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na organizację wydarzenia w aż sześciu miastach w Polsce: Wrocławiu, Kaliszu, Gdańsku, Toruniu, Radomiu oraz Rybniku. Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezydenta Miasta Radomia. Sponsorem wydarzenia jest firma Grupa Veritas.

Spis badań oferowanych podczas Miasteczka Zdrowia Radom 2021:

ScanMed/Alcon:

Badania wzorku

badania pod kątem zaćmy

Centrum Medyczne Koordynacja:

Badania stóp i chodu

Radomski Szpital Specjalistyczny:

Terapia poCovidowa prowadzona przez fizjoterapeutów

Badania przygotowane przez personel Oddziału Neonatologii

Poradnia Medycyny Naturalnej:

Analiza składu ciała i wyników badań laboratoryjnych, konsultacje żywieniowe oraz dietetyczne

Centrum Medyczne VISUS:

Badania pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego

OrtoLive :

konsultacje higienistki stomatologicznej

rozpowszechnianie świadomości pacjentów odnośnie wad zgryzu

informacje o przebiegu wybielania zębów w naszym gabinecie

Radomskie Centrum Onkologii:

Badania markera PSA mężczyzn w wieku 45+ (w godzinach 10-12)

Nauka samobadania piersi

Dieta w chorobie nowotworowej – porady dietetyka

Centrum Medyczne Olsztyńska:

Konsultacje z fizjoterapeutą

Ocena postawy ciała

Rehabilitacja poCovidowa

Pomiar cukru

Konsultacje z protetykiem słuchu

Badania dermatoskopowe, analiza znamion i badania skóry

Porady dietetyka i analiza składu ciała

Narodowy Fundusz Zdrowia:

Wydawanie kart EKUZ

Potwierdzenie profilu zaufanego

Prezentacja programu Profilaktyka 40+

Mobilny punkt pobrań krwi: badania glukozy, przeciwciała HCV, profilaktyka zapalenia wątroby WZW typu C, pomiar ciśnienia oraz wagi. Na stoisku będzie można pobrać rabaty na badania w punktach Pobrań ALAB Laboratoria.

PZU Zdrowie:

konsultacja dietetyczna i analiza składu ciała

diagnostyka fizjoterapeutyczna z analizą wad postawy i badaniem podoskopowym masaż relaksacyjny za pomocą urządzenia Aquavibron

pomiar ciśnienia i glukozy

relaksacyjne praktyki oddechowe – o pełnej godzinie (11.00, 12.00, 13.00, 14.00)

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny:

- samobadanie piersi - instruktaż i cenne wskazówki naszych położnych z Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego;

- pokaz/instruktaż prawidłowego karmienia piersią i prawidłowych zasad karmienia piersią, sposoby na pobudzenie laktacji, instruktaż w sytuacjach kryzysowych - poprowadzi licencjonowany międzynarodowy konsultant laktacyjny IBCLC;

- profilaktyka wczesnego wykrywania raka szyjki macicy;

- ćwiczenia z fizjoterapeutą w ramach rehabilitacji pocovidowej wraz z edukacją w tym zakresie;

- profilaktyka zapalenia wątroby typu C

- pomiar poziomu cholesterolu

Coten Medic:

- podstawowe badania z zakresu POZ, pomiar cukru, ciśnienia, spirometria