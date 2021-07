Tegoroczna edycja Miasteczka Zdrowia oferuje szeroki wachlarz badań i dostęp do ekspertów. To możliwe dzięki współpracy z wrocławskim oddziałem NFZ, a także przychodniami: Dolmed, OVO Medical, Słuchmed, Mediconcept i M-MED oraz ośrodkiem Creator. Darmowe badania i konsultacje lekarskie zaplanowane są w najbliższy czwartek, 8 lipca od godziny 10.00 do 16.00 na placu przed Magnolia Park od ul. Legnickiej. Na odwiedzających czekać będą specjaliści z zakresu neurologii, kardiologii, okulistyki, dietetyki, a także fizjoterapeutka uroginekologiczna. Na miejscu można będzie skorzystać np. z badań słuchu, analizy komputerowej cery, pomiaru cukru i ciśnienia krwi oraz saturacji. Dodatkowo na placu stanie mobilny punkt szczepień przeciw koronawirusowi. Po kwalifikacji lekarskiej pacjentom, którzy jeszcze się nie zaszczepili, zostanie podana jednodawkowa szczepionka firmy Johnson & Johnson. Na miejscu będzie można także wydrukować certyfikat potwierdzający szczepienie.

Podczas akcji można nie tylko zadbać o swoje zdrowie i zrobić bezpłatne badania, ale też pomóc potrzebującym. W godzinach od 12.00 do 16.00 będzie można oddać krew w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krwiodawcami mogą zostać zdrowe osoby w wieku 18-65 lat, o wadze ciała powyżej 50 kg. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty.

– Od ponad dwóch lat hasłem przewodnim Magnolia Park jest „Inspiruje”. Troska o zdrowie, szczególnie w trudnych czasach pandemii, to jeden z tych obszarów, który szczególnie warto promować. Chcemy zainspirować wrocławian do dbania o swoje zdrowie – wyjaśnia Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektor centrum handlowego Magnolia Park. – Ubiegły rok szczególnie nam pokazał, że musimy o siebie dbać. Serdecznie zapraszamy do przyjścia do Miasteczka Zdrowia i sprawdzenia bezpłatnie stanu swojego zdrowia. Możliwość zaszczepienia się przeciw Covid-19, jednodawkową szczepionką to też ważny punkt Miasteczka – zachęca.

To druga edycja Miasteczka Zdrowia, które swoją premierę miało w ubiegłym roku. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że skutkiem ubocznym pandemii koronawirusa jest mniejsza dostępność do badań i lekarzy. Miasteczko Zdrowia ma za zadanie udostępnić za darmo dostęp do takich badań i pozwolić mieszkańcom Wrocławia sprawdzić swoją kondycję – mówi Paweł Zabilski, koordynator akcji z Fundacji Veritas.

Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Pacjenta oraz Bartłomieja Świerczewskiego, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Miasteczko Zdrowia – 8 lipca, 10.00-16.00, plac przed Magnolia Park, ul. Legnicka

NFZ Wrocław : mobilny punkt szczepień Johnson & Johnson, wydawanie kart EKUZ (9.00-16.00).

: mobilny punkt szczepień Johnson & Johnson, wydawanie kart EKUZ (9.00-16.00). Mediconcept : pomiar składu ciała na wadze Tanita, ciśnienia, poziomu cukru we krwi, saturacji, komputerowa analiza cery, konsultacje: dietetyka, kosmetologa, higienistki stomatologicznej, fizjoterapeutki okołoporodowej/uroginekologicznej.

: pomiar składu ciała na wadze Tanita, ciśnienia, poziomu cukru we krwi, saturacji, komputerowa analiza cery, konsultacje: dietetyka, kosmetologa, higienistki stomatologicznej, fizjoterapeutki okołoporodowej/uroginekologicznej. M-MED : przesiewowe badania okulistyczne dla dzieci i dorosłych, konsultacja okulistyczna (zaćma, zez, jaskra).

: przesiewowe badania okulistyczne dla dzieci i dorosłych, konsultacja okulistyczna (zaćma, zez, jaskra). Słuchmed : kompleksowe badania słuchu.

: kompleksowe badania słuchu. Dolmed : badanie składu i masy ciała BIA (9.00-15.00), pomiary ciśnienia, obliczanie BMI, badanie poziomu glukozy we krwi, konsultacja geriatryczna (analiza kondycji umysłowej seniorów), pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej (11.00-16.00), drukowanie certyfikatów szczepiennych COVID-19 (9.00-16.00), zestawy do badania krwi utajonej (profilaktyka raka jelita) w kale dla osób powyżej 50 roku życia niezależnie od wywiadu (osoby młodsze – ze stwierdzoną mutacją lub rakiem jelita w wywiadzie rodzinnym).

: badanie składu i masy ciała BIA (9.00-15.00), pomiary ciśnienia, obliczanie BMI, badanie poziomu glukozy we krwi, konsultacja geriatryczna (analiza kondycji umysłowej seniorów), pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej (11.00-16.00), drukowanie certyfikatów szczepiennych COVID-19 (9.00-16.00), zestawy do badania krwi utajonej (profilaktyka raka jelita) w kale dla osób powyżej 50 roku życia niezależnie od wywiadu (osoby młodsze – ze stwierdzoną mutacją lub rakiem jelita w wywiadzie rodzinnym). OVO Medical : konsultacje dietetyka, kardiologa, neurologa, badanie BMI, sztywności naczyń, wskaźnika kostka-ramię, pomiar ciśnienia krwi, saturacji, poziomu cukru we krwi z komentarzem internisty.

: konsultacje dietetyka, kardiologa, neurologa, badanie BMI, sztywności naczyń, wskaźnika kostka-ramię, pomiar ciśnienia krwi, saturacji, poziomu cukru we krwi z komentarzem internisty. Creator : terapia zimnem w kriokomorze.

: terapia zimnem w kriokomorze. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: krwiobus i możliwość oddania krwi (12.00-16.00).

Link do wydarzenia na fb -> https://www.facebook.com/events/126561236185494