Ponad 33 tysiące kosmetyków dla Pań w całej Polsce!

Na upominki składały się wysokiej jakości kosmetyki ufundowane przez partnerów strategicznych wydarzenia: drogerii Hebe oraz firmy Torf Corporation. Organizacja inicjatywy “Świat zaczyna się od Mamy” trwała kilka tygodni, a w jej realizację włączyło się kilkudziesięciu wolontariuszy! Finalnie, w ostatnim tygodniu maja, do każdego z domów dotarli kurierzy, wręczając przepiękne upominki.

To było dla nas prawdziwe wyzwanie. Wiedzieliśmy jednak, jak ogromny potencjał ma to wydarzenie oraz ilu osobom będziemy mogli pomóc. Paczki dla Pań pakowaliśmy kilka dni, a cała organizacja zajęła prawie dwa miesiące. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że finalnie każda z Pań otrzymała piękny upominek! - mówi Anna Matusewicz - przedstawiciel Fundacji Veritas.

Do dziewięciu Domów Samotnej Matki dotarły również przepiękne obrazy, namalowane przez dzieci podczas warsztatów artystycznych. Mali artyści wyrazili kim w ich oczach jest Mama. Warsztaty zostały zorganizowane przez Akademię Potencjałów.

Zaczynają spływać do nas pierwsze telefony z podziękowaniami od podopiecznych Domów Samotnych Matek. Cieszymy się mogąc słyszeć radość w ich głosie, a także płacz i wzruszenie. - opowiada Patrycja Witkowska z Fundacji Veritas, dodając: - To wydarzenie to dla nas wyjątkowa inicjatywa. Dostrzegając potrzebę wsparcia i uwagi takich kobiet, wiemy, że to nie ostatnia taka akcja naszej Fundacji.